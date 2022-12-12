"Самый тяжёлый день" для Вучича: президент Сербии обещает сохранить мир, но с условием

"Мы прижаты к стене. Для меня это самый тяжелый день с тех пор, как я президент Сербии".

Так назвал минувшее воскресенье Александр Вучич по итогам заседания совета нацбезопасности, где он пообещал сохранить мир, но заявил, что его армия готова защитить сербское меньшинство в частично признанном Косове.

Прежде чем они получат приказ, кроме объявления тревоги и приведения в боевую готовность, мы миллион раз попытаемся сохранить мир Александр Вучич президент Сербии

Очередное обострение на севере Косова произошло 10 декабря на фоне ареста бывшего полицейского-серба Деяна Пантича властями края. Его подозревают в нападениях на косовских полицейских.

Пантич, как и многие другие этнические сербы, в начале ноября ушел в отставку в знак протеста против решения Приштины запретить сербские номерные знаки, выданные до войны.

В ответ на задержание Пантича косовские сербы перегородили тяжелым транспортом дороги на севере страны и перекрыли движение через два основных пограничных перехода в направлении Сербии.

В городе Косовска-Митровице звучали сирены воздушной тревоги. Сообщалось о стрельбе.

Премьер-министр Косова Альбин Курти назвал протестующих "преступными бандами" и потребовал от сербов убрать баррикады до вечера воскресенья. В противном случае он пригрозил провести операцию по ликвидации заграждения с участием косовской полиции.

Вучич в свою очередь заявил о намерении разместить до одной тысячи сотрудников сербского полицейского персонала на территории Косова и Метохии для охраны этнического меньшинства.

Но соответствующий запрос, скорее всего, будет отклонен миссией НАТО, поскольку противоречит мирному соглашению, заключенному два десятилетия назад.