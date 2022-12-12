США и ЕС направили спецпредставителей в Косово

Специальный представитель Соединенных Штатов на Западных Балканах Габриэль Эскобар посетил Приштину, где встретился с президентом Косова Вьосой Османи. Встреча прошла в закрытом для прессы режиме. Сообщается, что представитель США также побеседует с лидерами оппозиционных косовских партий.

Ситуация на севере Косова остается напряженной. Главные дороги заблокированы. Занятия в начальных классах в школах отменены.

"Я не думаю, что будет конфликт. Здесь есть международный фактор. Есть договоренности, принятые на международном уровне. Мы поддерживаем эти договоренности", - говорит жительница Приштины.

Очередное обострение на севере Косова произошло 10 декабря на фоне ареста бывшего полицейского-серба Деяна Пантича властями края. Его подозревают в нападениях на косовских полицейских. Президент Сербии Александр Вучич заверил, что армия страны готова защитить сербское меньшинство.

"Проблема в Европейском союзе, который поддерживает этот террор. Они на их стороне. Никогда не критикуют их действия", - выражает недовольство житель города Косовска-Митровица.

Евросоюз направляет в Косово спецпредставителя по Западным Балканам для содействия снижению напряженности в регионе, сообщил в понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после заседания министров иностранных дел в Брюсселе.