Суд приговорил Илью Яшина к 8,5 годам колонии общего режима

Мещанский суд Москвы признал оппозиционера Илью Яшина виновным в распространении "недостоверной информации" об армии России. Прокурор запросил для Яшина 9 лет колонии общего режима и потребовал запретить политику заниматься администрированием интернет-ресурсов на 4 года.

В результате оглашения приговора стало ясно, что Илья Яшин осуждён на 8,5 лет колонии. В обвинительном заключении указывалось, в частности, что бывший муниципальный депутат "испытывает неприязнь к политической системе в России, отрицает явную необходимость обеспечения безопасности РФ от внешних угроз и пресечения нарушений основополагающих прав граждан ДНР и ЛНР".

Политик тут же опубликовал реакцию в своём телеграм-канале.

Следствие считает, что в апреле во время прямого эфира на своем YouTube-канале Илья Яшин распространил "заведомо ложные сведения" о том, что российская армия совершила убийства мирных жителей в украинском городе Буча.

Политика задержали в конце июня. С тех пор он содержался под стражей, срок задержания был несколько раз продлен.