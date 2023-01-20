Кампания #FreeNavalny: оппозиционер уже 2 года в заключении

Команда Алексея Навального проводит международную кампанию в поддержку оппозицоннера, приговорённого к 9-летнему сроку.

По случаю второй годовщины с момента его задержания во Внукове в 35 городах мира пройдут акции, призванные привлечь внимание к условиям содержания одного из самых известных политзаключённых.

В последнее время соратники Навального обеспокоены состояниям здоровья политика, который уже больше 100 дней провёл в штрафном изоляторе и т.н. ПКТ – помещении камерного типа.

В четверг Владимирский областной суд отклонил апелляцию Навального о признании незаконным очередное водворение в ШИЗО.

С открытыми письмами против пыточных условий в колонии, а также с требованием предоставить Навальному лекарства и медпомощь выступили российские врачи, адвокаты, депутаты региональных и муниципальных собраний.