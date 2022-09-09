Оппозиционеру Илье Яшину продлили срок ареста

Басманный Суд Москве продлил до 12 ноября арест оппозиционном политику Илье Яшину по делу о фейках о российской армии. Судебное заседание прошло в закрытом режиме.

Оппозиционер был задержан в конце июня по административному делу о неповиновении требованиям полицейских, но затем против него завели новое дело за видео эфир в Youtube, в котором он говорил о действиях российских военных в пригороде Киева Буче и массовых убийствах мирных жителей.

Адвокат Вадим Прохоров заявил: "Принято очередное незаконное, абсолютно необоснованное решение о продлении Яшину меры пресечения в виде содержания под стражей. Сам Яшин абсолютно правильно сказал в ходе своего выступления, которое опять было подло закрыто от публики, что когда недавно депутат ЕР недавно застрели на охоте человека и получает несколько месяцев ограничения свободы, этот человек вам классово-социально близкий, господа судьи и российские власти, а когда человек называет войну войной и выступает против кровопролития, то это человек чуждый и его нужно всячески закрывать в тюрьмах"

После заседания суда Илья Яшин заявил, что его продолжают держать в тюрьме за публичное выступление против войны, которая несет смерть разрушения и нищету, и которая само по себе является преступлением.