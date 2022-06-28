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Россия

Яшин получил 15 суток ареста

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 Euronews
Илья Яшин в зале суда.
Илья Яшин в зале суда.   -   Авторское право  Alexander Zemlianichenko/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Московский суд приговорил оппозиционера Илью Яшина к 15 суткам ареста.

Муниципальный депутат Красносельского района российской столицы осужден за "неповиновение полиции", сообщила пресс-служба московских судов.

"В рапортах сотрудников полиции указано буквально следующее. Они патрулировали парк у Новодевичьего монастыря, выполняя профессиональный долг. В этот момент я, находясь в непосредственной близости, начал их оскорблять и грязно ругаться. Благородные полицейские пытались вежливо меня урезонить, делали замечания и призывали к порядку. В ответ я принялся хватать их за форменную одежду, толкал сержанта и прапорщика, всячески провоцировал драку", - прокомментировал арест Яшин.

По словам политика, он был целенаправлено задержан тремя полицейскими, которые не объяснили причину задержания, во время прогулки с подругой журналисткой Ириной Баблоян. "Допускаю, что этот мой арест – пролог к будущему уголовному делу", - написал он в своем телеграме, назвав дело сфабрикованным. 

Ранее российские власти задержали оппозиционера Владимира Кара-Мурзу, которого также приговорили к 15 суткам ареста за "неповиновение полиции". Затем его обвинили в "распространении ложной информации о российской армии", что, по новому закону, карается сроком до 15 лет тюремного заключения.