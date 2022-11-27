ЧМ в Катаре: Германия хранит надежду на 1/8 финала

Сборная Испании сыграла вничью с командой Германии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Счет 1:1. У испанцев забитым мячом отметился Альваро Мората (62-я минута). У немцев отличился Никлас Фюллькруг (83).

Испания лидирует в турнирной таблице группы Е, набрав 4 очка, далее идут сборные Японии (3 очка), Коста-Рики (3) и Германии (1). В заключительном туре сборная испанцы сыграет с японцами, сборная Германии встретится с командой Коста-Рики. Матчи пройдут 1 декабря.

Лайла Хумейра Euronews: "На Чемпионате мира по футболу продолжаются потрясения - в предыдущей игре в группе F два гола забили марокканцы, обыграв Бельгию, занимающую второе место в рейтинге ФИФА. Теперь "красным дьяволам" необходимо победить Хорватию, иначе они рискуют досрочно покинуть турнир. К слову о Хорватии, финалисты ЧМ-2018 сдержали энергичных канадцев, отправив в их ворота четыре мяча. Но Канаде все же удалось войти в историю. Альфонсо Дэвис забил хорватам на 68-й секунде. Это первый гол сборной Канады на мундиалях".