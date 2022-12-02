"Мы это заслужили": вылет сборной Германии с ЧМ не стал сюрпризом для болельщиков

"В футбол играют 22 человека, а выигрывают немцы" — эта ставшая культовой фраза потеряла свою актуальность.

Несмотря на победу над Коста-Рикой сборная Германия вылетает со второго чемпионата мира подряд на стадии группового раунда. Карты ей спутала Япония, сенсационно обыграв одного из главных фаворитов этого мундиаля, Испанию.

Но для немецких болельщиков такой исход не стал сюрпризом.

Эрик, болельщик:

— Никто не ожидал, что Япония выиграет у Испании. Но в конце концов мы заслужили вылет с чемпионата, надо признать. Это подтверждалось в предыдущие годы и в этот раз тоже. Конечно, я разочарован, но так или иначе я этого ожидал.

Михаэль, болельщик:

— Я все равно буду смотреть некоторые игры, но мой интерес к чемпионату мира не станет больше или меньше только потому, что Германия выбыла.

Но есть и те, кто предпочел бойкотировать турнир в Катаре из-за связанных с ним скандалов. В одном из баров в Нюрнберге во время игр сборной Германии посетителям бесплатно наливали пиво.

"Внешние обстоятельства и так были плохими. Этот чемпионат соответствует тому, что происходит в мире, политической ситуации, и это тошнотворно", — говорит один из тех, кто бойкотировал турнир.

Сразу после победы заявки Катара на проведение ЧМ по футболу в 2022 в футбольном сообществе разразилась полемика. В первую очередь из-за того, что турнир проведет страна без футбольной истории и с сомнительной репутацией в области прав человека. В последствии к этим претензиям прибавились обвинения в массовых нарушениях на стройках стадионов и гибели рабочих.