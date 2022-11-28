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Бельгия

Этнические марокканцы устроили погромы в Брюсселе и других городах

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 Euronews
Последствия беспорядков в Брюсселе
Последствия беспорядков в Брюсселе   -   Авторское право  Geert Vanden Wijngaert/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

В Брюсселе и других городах неожиданная победа над Бельгией на ЧМ по футболу вызвала буйную реакцию у представителей обширной марокканской этнической общины — она составляет около 5% от населения страны.

В бельгийской столице десятки агрессивно настроенных молодых людей переворачивали и жгли автомобили, электросамокаты и мусорные баки, били витрины.

Для разгона толпы полиция применила водометы и слезоточивый газ. Около 10 человек задержаны.

Говорят жители Брюсселя:

— Молодежь обезумела, эти подростки 14-15 лет громят все. У меня магазин вот здесь. Все эти самокаты, они все крушат.

— Так нельзя, это же футбол. Мы должны стараться сохранять радость и веселье. Я не понимаю этой агрессии, честно говоря, это очень разочаровывает.

В связи с погромами полиция перекрыла центр города, движение метро и трамваев было приостановлено. Беспорядки также вспыхнули в Антверпене, Льеже, Роттердаме, Амстердаме и Гааге.

К позднему вечеру воскресенья в большинстве городов восстановилось спокойствие.