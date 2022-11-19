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мир

Иран: антиправительственные выступления на похоронах убитого ребенка

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 Михаил Саленков
Протесты в Иране не утихают третий месяц
Протесты в Иране не утихают третий месяц   -   Авторское право  AFP

В Иране состоялась новая крупная антиправительственная акция на похоронах ребенка, в гибели которого обвиняют иранские силы безопасности.

Девятилетний Киан Пирфалак был убит в городе Изе на юго-западе страны. По словам его матери, машина, в которой он ехал с родителями, была обстреляна "силовиками в штатском". Власти обвинили в смерти мальчика "бунтовщиков" и "террористов".

Антиправительственные выступления в Иране продолжаются уже третий месяц. На этой неделе демонстрации прошли во многих городах страны. Волна возмущения поднялась в Иране после смерти 22-летней Махсы Амини, задержанной полицией за неправильное ношение хиджаба. Пытаясь покончить с массовыми акциями протеста иранские власти приговорили к смертной казни нескольких участников демонстраций, однако это не останавливает людей.