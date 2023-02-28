Сын последнего шаха призывает Запад усилить давление на Иран

Шахзаде Реза Пехлеви - старший сын последнего шаха Ирана, Мохаммеда Резы Пехлеви, свергнутого в 1979 году. Живя в изгнании с 17 лет, Шахзаде Реза Пехлеви создал вместе молодыми гражданскими активистами Союз против Исламской Республики. Совершая поездку по Европе, он рассказал Euronews, что у него есть три ключевых призыва к Западу: помочь иранцам сохранить доступ к интернету, оказать финансировую поддержку акциям протеста и запретить Корпус стражей исламской революции.

Реза Пехлеви: "Ещё большее давление на режим, а также введение санкций против Корпуса стражей исламской революции и объявление его террористической организацией - позволят заморозить его активы, что, безусловно, будет большим достижением. В то же время это будет способствовать массовому бегству из рядов КСИР. Большинство стражей не извлекают от своего членства финансовой пользы. Они получают зарплату, иногда недостаточную, чтобы жить только на неё. Им приходится подрабатывать на стороне. Как долго они смогут находиться в таком положении? Наверное, многим из них пора задаться вопросом, как долго они хотят оставаться с этим режимом, а не присоединяться к народу?"

Эфи Кутсокоста, Euronews: "Если предположить, что Исламская Республика падёт, на какую роль вы бы претендовали? Видите ли вы себя новым шахом Ирана, каким когда-то был ваш отец?"

Реза Пехлеви: "Дело не в том, какую должность я получу. Я не баллотируюсь ни на какой пост. Тем не менее, моя роль очень важна с точки зрения политического капитала, который я приобрёл, чтобы привнести дух солидарности в наше общее дело. Нам предстоит взять власть на переходный период до формирования учредительного собрания. Это будет единственным средством, с помощью которого народные представители будут принимать все необходимые решения. После обсуждения новой конституции определится содержание будущей системы, что должно быть ратифицировано посредством референдума".

Euronews: "Говорят, что в прошлом западные страны, опасаясь превращения Ирана в сверхдержаву, свергли вашего отца с трона. Вы разделяете эту точку зрения?"

Реза Пехлеви: "Мы знаем одну вещь с нашей внутренней точки зрения - то, что Иран мог быть Южной Кореей, а вместо этого он стал Северной Кореей. Развитие пошло назад, а не вперёд. Способствует ли это большей стабильности? Нет. Является ли слабость Ирана чем-то, что способствовало большей безопасности или экономическому интересу, или на самом деле все было наоборот? Всё указывает на то, что если эта теория верна, то чистым результатом окажется не выигрыш, а потери".

Euronews: "Означает ли это, что Западу сейчас следует беспокоиться о растущем военном сотрудничестве между Ираном и Россией?"

Реза Пехлеви: "Это очевидно. Когда есть режим, который из-за своей слабости готов предоставить себя в распоряжение других сил в регионе, то он может представлять большую угрозу. Нынешнее сотрудничество Ирана с Россией является явным признаком того, что режим пытается рассчитывать на поддержку России для своего выживания в этой игре и способствует тому, что Россия делает прямо сейчас, например, в Украине".