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мир

Ирландия - Великобритания: трудности "брексита"

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 Кнарик Хачатрян
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон   -   Авторское право  Liam McBurney/AP

Смогут ли жители севера и юга Ирландии продолжать пользоваться свободой передвижения, если между ними после "брексита" окажется граница некогда единого европейского рынка? Такая дилемма на протяжении долгих четырёх лет нависала тенью над переговорами о выходе Великобритании из Евросоюза. И хотя в итоге сделка была заключена, вопрос до сих пор не снят полностью.

Решением мог бы стать вариант, при котором Великобритания осталась бы частью единого рынка и после выхода из ЕС, но правительство Бориса Джонсона хотело полного развода.

Поэтому, чтобы избежать жёстких границ на острове Ирландия, Лондон согласился ввести таможенный контроль в отношении товаров, перевозимых с острова Великобритания в Северную Ирландию.

Но этому воспротивились североирландские юнионисты. Лояльные Великобритании, они сочли таможенные проверки в Северной Ирландии предательством своих интересов.

Чтобы снять эти опасения, в октябре вице-председатель Еврокомиссии Марош Шефчович предложил ряд мер по сокращению таможенного контроля на 80%. В ответ министр иностранных дел Великобритании Лиз Трусс сказала: "Нет". Она настаивала на сокращении до нуля проверок товаров, для которых конечным пунктом назначения является Северная Ирландия. Контроль, по её мнению, должен оставаться только для тех товаров, которые направляются в страну Ирландия.

Арбитраж споров - еще один крупный источник конфликтов. Великобритания больше не признаёт юрисдикцию Европейского суда и намерена теперь создать совместную арбитражную комиссию. Это требование Брюсселю будет очень трудно принять.

Помимо текстов и соглашений в настоящее время существует также вопрос доверия. Правительство Великобритании внесло в парламент законопроект об изменении в одностороннем порядке международного договора, который само же и подписало менее двух лет назад.

В ответ Брюссель, хотя и подтвердил ранее свою готовность искать решение путем переговоров, начал судебное разбирательство против Соединенного Королевства "за нарушение международного права".