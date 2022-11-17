Испания кормит Европу гранатами и авокадо

Euronews приглашает на юго-восточное побережье Испании в нескольких километрах от золотых пляжей Аликанте. Здешний невероятный средиземноморский климат позволяет выращивать фрукты с превосходным вкусом и питательными свойствами. Ставка на экзотику - гранаты, манго, авокадо - вывело Испанию в европейские лидеры фруктовых поставок.

Чудо-гранат

Малое количество осадков, отсутствие облачности, обилие солнца - идеальные условия для выращивания одного из самых ценных гранатов в мире - Mollar de Elche, который удостоен "Знака защищенного происхождения".

Это специфический сорт отличается особой сладостью и сочностью. Сузи Бонет, коммерческий директор агрокооператива Cambayas, занимающегося гранатами сорта Mollar de Elchе, предлагает рассмотреть и попробовать фрукт. "Наш гранат отличается цветом как снаружи, так и внутри. С внешней стороны он розоватый, он никогда не бывает ярким, а вот внутри зернышки красные, они сладкие, мягкие и их легко есть", - говорит она.

Лучший испанский гранат. Euronews

Сорт Mollar de Elche относится к так называемым "суперфруктам". Почему? "Он дает жизненную силу, - поясняет Бонет. - Но прежде всего мы отмечаем присущие этому гранату антиоксидантные свойства".

После того, как гранаты собраны, их отвозят в упаковочные цеха, где их сортируют и отправляют на хранение при температуре от 4 до 8 °C. Отсюда они начинают свой долгий путь в магазины и на рынки по всей Европе. Испания - основной поставщик гранатов в ЕС, а на муниципалитет Эльче приходится 75% национального производства.

Манго: фрукт из Андалусии

В испанской Андалусии солнце светит почти 300 дней в год. То, что нужно для выращивания манго, короля тропических фруктов. Франсиско Ньето, местный фермер, показывает, как правильно снять манго с ветки, как визуально отличить спелый плод от еще не созревшего. как, наконец, быстро и красиво нарезать фрукт.

Манго быстро попадают в торговую сеть. Euronews

В манго много витаминов и мало клетчатки, что упрощает процесс его усвоения. Любителям манго в Европе стоит учитывать, что фрукты из Испании попадают в торговую сеть максимум через 2 дня после сбора, тогда как многие неевропейские поставщики снимают плоды еще зелеными, зная, что они дозреют в течение долго пути.

Хуан Антонио Рейес, генеральный директор группы Reyes Gutiérrez , убежден: "Главное — это именно близость к рынку. Этот фактор означает, что вы можете собрать манго в оптимальный момент созревания, доставить его покупателю в наилучшем виде. Ясно, что фрукты, купленные поблизости, оставляют гораздо меньший углеродный след".

Где найти полезные жиры?

Авокадо в последние годы произвело настоящую революцию на кухне и в диетическом питании. Этот фрукт богат клетчаткой, минералами и витаминами, содержит полезные жиры - основу средиземноморской диеты. Суперфуд пользуется растущим спросом в ЕС. Испания сегодня - крупнейший поставщик авокадо на европейском рынке.

Авокадо заслуженно входит в моду. Euronews

Правда, производители жалуются на сложности в связи с изменением климата. Энрике Колиллес, возглавляющий агрокомпанию Trops, рассказывает: "Из-за изменения климата дождей у нас все меньше. Когда все же дождь идет, он часто становится проливным. Это влияет на авокадо, это плодовое растение не потребляет много воды, но она ему нужна каждый день. В периоды, когда воды нет, авокадо страдает".