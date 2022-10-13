Роха, касина и галисийские блондинки

В новом выпуске программы "Чем богаты" мы отправились в Зеленую Испанию, чтобы из первых уст, от фермеров, узнать, как выращивают скот на этих изобильных пышных лугах.

Регионы Астурия и Галисия на северо-западе Испании известны производством превосходной телятины, отмеченной знаком качества "Защищенное географическое наименование".

Мы посетили пышные горы Астурии, где в исключительной обстановке свободно пасутся местные коровы. Обильные осадки поддерживают богатые пастбища в течение всего года.

Местные породы роха и касина хорошо приспособлены к пересеченной местности и экстремальным температурам.

Кристина Хинер, Euronews: "Это регион микроклиматов и большого разнообразия пастбищ. За несколько километров можно проехать от высокогорных пастбищ до более солончаковых лугов на побережье Атлантики".

Завораживающий прибрежный пейзаж. Здесь Рамон и его семья выращивают скот, передавая стада из поколения в поколение. Анхела - их первая дочь.

Хосе Рамон Винья, селекционер: "Она будет четвертым поколением животноводов, мой дед начал заниматься разведением скота, затем мой отец, теперь я, и, надеюсь, она тоже последует за мной".

Традиции разведения основаны на работе в гармонии с окружающей средой

Хосе Рамон Винья, селекционер:"Коровы свободно пасутся на этих пастбищах почти круглый год. Их держат в коровнике только два-три месяца зимой, где они питаются кормом, а в остальное время года они свободно пасутся".

Телята вскармливаются материнским молоком в течение как минимум 5 месяцев.

Как отличить астурийскую породу?

Хосе Рамон Винья, селекционер: Смотрите, их можно узнать по коричневой шерсти и черной шерсти вокруг глаз, морды, ушей, кончика хвоста и рогов".

То, что они выращены в природе и свободны от стресса, обеспечивает естественный вкус. Он отлично подходит для приготовления типичного астурийского блюда из телятины под названием качопо.

Серхио Рама, шеф-повар IGP Ternera Asturiana: "Это нежное, сочное, вкусное мясо, потому что волокна очень короткие, что делает его очень нежным для еды".

Это блюдо похоже на французский кордон-блю, но фаршировано испанской ветчиной и местным сыром.

Серхио Рама, шеф-повар IGP Ternera Asturiana: "Мы едим высококачественные белки. Это животные, которых выращивают с удовольствием, они целый день на свежем воздухе, и это приводит к удовольствию на тарелке".

А мы отправились в Луго, в Галисии, чтобы узнать больше о сельской фермерской культуре.

Анхель унаследовал это стадо и знания предков по выращиванию скота.

Разведение с питанием материнским молоком очень важно. Это улучшает состояние телят.

Анхель Сантос Перейра, животновод: "Каждое утро первым делом мы выводим телят, чтобы покормить их материнским молоком. По правилам, телята должны питаться им, по меньшей мере, до 7 месяцев, а в моем случае - до 10. Затем мы кормим их зерном. А потом отводим пастись на наши луга неподалеку".

Галисийская блондинка - основная местная порода.

Традиции животноводства предотвращают обезлюдение этих сельских районов. Молодые владельцы ранчо, такие как Анхель, заботятся о благополучии скота.

Отец Анхеля очень рад, что сын продолжает семейное дело: "В том-то и дело, что скот передается из поколения в поколение".

Каково традиционное выращивание скота в Галисии?

Анхель Сантос Перейра, животновод: "Оно основано на ежедневном выпасе коров на полях, чтобы они могли свободно бродить. Естественный выпас означает лучшее мясо".

Такие стандарты ухода привели к тому, что галисийское мясо стало одним из самых ценных в мире. Чтобы в этом убедиться, мы отправились к лучшему шеф-повару Луго Эктору Лопесу. У него на кухне только лучшие образцы

Эктор Лопес, шеф-повар IGP Ternera Gallega: "У меня здесь есть несколько кусков телятины, сегодня я готовлю стейк из вырезки - очень нежный и сочный кусок".

Стейк из вырезки с травами и зубчиками чеснока, изумительно приготовленный, с хорошей прожаркой снаружи и средней внутри...

Эктор Лопес, шеф-повар IGP Ternera Gallega: "Попробуйте, это очень нежное мясо, очень сочное, оно обладает исключительным вкусом".

Природа ощущается в каждом кусочке!