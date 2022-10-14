От бананов до папайи: сочный рынок субтропических фруктов Испании

Когда вы думаете о солнечных субтропических фруктах, вы представляете себе бананы, растущие в Южной Америке, или манго, собираемое в Индии. Но знаете ли вы, что одна европейская страна также производит субтропические фрукты?

Испания выращивает такие сочные фрукты, как папайя и манго, а также авокадо и бананы, и является единственным в Европе производителем субтропических фруктов.

Хотя субтропические фрукты выращиваются в южных провинциях материка, таких как Гранада и Малага, центром производства являются Канарские острова, особенно самый большой остров Тенерифе. Остров Ла-Пальма занимает второе место.

Благодаря круглогодичному солнечному свету и мягким зимним температурам здешний климат идеально подходит для выращивания широкого ассортимента субтропических фруктов, включая бананы, папайю и питайю (драконий фрукт).

В Испании даже выращивают свои уникальные сорта, такие как Plátano Canario, особый вид бананов, произрастающий только на Канарах. Он слаще, чем бананы, выращиваемые в Южной Америке, и высоко ценится во всей Испании.

"Канарские острова исключительны благодаря постоянству климата, - говорит Мануэль Эскода, менеджер по маркетингу компании Bonnysa, одного из крупнейших производителей фруктов и овощей в Испании. - Их субтропические условия позволяют выращивать этот вид фруктов в исключительных условиях".

Какие условия необходимы субтропическим фруктам?

"Климат, почва, метод выращивания - каждый продукт требует особых условий, - рассказывает Эскода. - В случае с субтропиками, помимо адаптации сорта к нашей местности, речь идет о воспроизведении тех же условий".

В своей естественной среде обитания банановые растения требуют тропических условий для выживания. Это означает, что им необходима температура около 27 градусов и ежегодное количество осадков от 198 до 248 сантиметров. И если на Канарских островах культуры получают необходимые температуры, с водоснабжением возникают проблемы.

Банановая плантация на острове Пальма © ICEX/Pablo Neustadt

Среднее количество осадков на Тенерифе составляет всего 10 сантиметров в год, поэтому, поскольку на природу полагаться не приходится, фермерам приходится прибегать к ирригации. Хотя это может вызывать беспокойство за окружающую среду, Эскода утверждает, что существует более чистый метод производства субтропической продукции.

"Мы стремимся достичь баланса между естественными потребностями растений и методами, которые мы можем применить для повышения эффективности, - объясняет Эскода. - Благодаря нужным температурам и меньшему количеству осадков нам удалось добиться того, что при капельном орошении растение производит фрукты с идентичными характеристиками, потребляя при этом гораздо меньше воды, чем при традиционном орошении".

Хотя на Канарах солнце светит вовсю, а использование воды можно тщательно контролировать, еще одним благоприятным фактором является плодородная вулканическая почва. Благодаря вулкану Тейде на Тенерифе почва здесь богата минералами, включая фосфор и калий, которые необходимы растениям для процветания.

Доказательством этого является огромное количество бананов, которые Bonnysa может выращивать на Канарах.

"В настоящее время мы производим 10 миллионов килограммов бананов с Канарских островов. 90 процентов из них остаются в Испании, потому что там любят бананы", - говорит Эскода.

Всего на Канарских островах выращивают бананы более 8000 производителей. По данным Ассоциации производителей бананов Канарских островов (ASPROCAN), ежегодно производится более 400 миллионов килограммов.

Какие еще субтропические фрукты выращивают в Испании?

Если на Канарах в сухих, засушливых условиях процветают такие фрукты, как шипастые кактусыпитайя, то на материке климат совсем другой.

В южном регионе Андалусия сосредоточена основная часть субтропического фруктового производства материковой Испании. Средиземноморское побережье Гранады метко называют Коста Тропикаль, и именно здесь произрастает малоизвестная черимойя, или, как ее еще называют, кремовое яблоко.

Зеленый чешуйчатый фрукт, родом из Боливии, Колумбии, Эквадора и Перу, черимойя примерно такого же размера, как яблоки, с мясистой внутренней частью, которая по консистенции напоминает - вы угадали - заварной крем. Фрукты имеют сладкий и терпкий вкус, что делает их популярными по всей стране.

Несмотря на вкус, выращивать черимойю в Испании нелегко, поскольку жуки, опыляющие ее в родной среде, здесь не водятся. Поэтому каждый цветок приходится опылять вручную, используя пыльцу, взятую с другого цветка. Бригады работников фермы выполняют этот трудоемкий процесс каждый год.

Работники фермы Fajardo SLV собирают фрукты черимойи в пластиковые коробки © ICEX/Dpto. Multimedia

В этом регионе также выращивают авокадо и манго. Самым популярным сортом манго в Испании является сорт с зеленой и сиреневой кожицей под названием "Остин". Манго собирают в конце августа, до того, как они полностью созреют, - они продолжают дозревать по пути к потребителю.

В ближайшие годы Испания надеется производить больше субтропических сортов фруктов, чтобы стать самодостаточной и сократить транспортные расходы, объясняет Эскода.

"Еще одна задача, которая стоит перед нами, - это дальнейшее развитие сортов, которых в настоящее время очень мало, и это является недостатком по сравнению со странами-производителями, не входящими в ЕС", - говорит она.

Куда поехать, чтобы найти лучшие субтропические фрукты в Испании?

Если вы хотите попробовать лучшие испанские продукты, Канарские острова - идеальное место для этого. На фермерских рынках по всему острову круглый год продаются вкуснейшие фрукты. А покупая продукцию, выращенную в местных условиях, потребители также могут сократить свой углеродный след.

"В последние годы мы наблюдаем экспоненциальный рост площади возделываемых земель, - говорит Эскода. - Это связано с тем, что наши продукты ценятся за их качество, а также за то, что они выращены в ЕС".