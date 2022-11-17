Праздник Божоле-нуво: ранний, но качественный урожай

Если в сказке карета превращается в тыкву, то в этой парижской брассерии в полночь каждый третий четверг ноября откупоривают бутылки молодого вина.

Во Франции официально стартовал праздник Божоле-нуво. Вино из винограда сорта гаме со склонов Бургундии поступает в продажу непосредственно после окончания ферментации, шесть недель после сбора урожая.

И поклонников по всему миру у него немало.

Мигель Кальдерон, турист из Чикаго:

— Пока что оно мне нравится. Видно, что это молодое вино. Оно не такое глубокое, как другие вина, но очень удивлен тем, насколько оно нетерпкое, и не такое кислое, как более молодые вина.

Катрина Деборд, туристка из Чикаго:

— Я знала о нем уже давно, но пить его здесь, в тот самый день, когда оно выпущено, просто потрясающе, и оно прекрасно в этом году.

Тем не менее открытие сезона Божоле-нуво в этом году было под угрозой. Изменение климата привело к засухе и более раннему сбору урожая в регионе. Из-за этого объем производства снизился, но, тем не менее, качество вина при этом не пострадало. Виноделы считают, что в этом году получился очень конкурентоспособный урожай.