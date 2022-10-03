Франция: сбор винограда в сутанах

В аббатстве Барру на юге Франции сбор винограда проходит под звон колоколов. Местные монахи-бенедиктинцы скооперировались с региональными производителями вина и запустили проект Via Caritatis.

Здесь, к северо-востоку от Авиньона, на возвышенности выращивают виноград сорта Марселан — продукт скрещивания Каберне Совиньон с Гренаш Нуар. Несмотря на засушливое лето, здесь ожидают урожай высокого качества.

"Раньше мы организовывали сбор урожая заранее, точно знали, в какой день он будет. Но в последние шесть или семь лет мы уделяем больше внимания качеству вина и собираем виноград, когда он поспел", — рассказывает один из монахов.

Высокое качество означает более высокие цены и более высокие зарплаты для сезонных работников и виноделов. Благодаря этому, участники проекта могут возделывать землю в труднодоступных местах этой горной местности. Эти земли — один из последних виноградников Франции, до сих пор принадлежащих монастырю.

"Этот проект позволил вновь использовать многие участки, расположенные на горных склонах. На них нет высокой производительности, но там растут сорта винограда, из которых получается сок высокого качества, а значит и вино высокого качества", — говорит винодел, участник проекта Via Caritatis Флориан Бернар.

Каждый год проект Via Caritatis производит 200 тысяч бутылок вина под латинскими названиями Lux (свет), Pax (мир) и Vox (голос), каждая из которых продается по цене от 10 до 40 евро.