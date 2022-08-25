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Латвия

В Риге снесли памятник советским солдатам

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 Euronews
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Падающий монумент
Падающий монумент   -   Авторское право  Kaspars Krafts/The Associated Press

В Риге снесена 79-метровая стела, центральный элемент памятника советским солдатам — "Памятника воинам Советской Армии — освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков". Несколькими днями ранее там были демонтированы скульптуры. Полностью завершить снос мемориального комплекса в Парке победы планируется к середине ноября.

Roman Koksarov/The Associated Press
Так монумент выглядел в феврале 2022 г.Roman Koksarov/The Associated Press

В Латвии многие называли мемориальный комплекс "памятником оккупации".

В мае латвийские власти прекратили действие договорённостей с Россией о сохранении мемориальных сооружений, и в июне приняли решение демонтировать несколько десятков советских памятников по всей стране.

Власти Риги отказались согласовывать акции протеста против сноса; за несколько дней в окрестностях монумента были задержаны 27 человек.