Латвия: машины, конфискованные у пьяных водителей, отправляются в Украину

Первая партия автомобилей, конфискованных латвийскими властями у пьяных водителей, отправилась в Украину, где транспортные средства будут переданы армейским частям и медикам.

За два месяца у водителей, у которых в ходе полицейских рейдов было обнаружено содержание алкоголя в крови более 0,15%, отобраны 200 машин. Ранее Сейм балтийской республики принял закон о поддержке гражданского населения Украины, позволяющие передавать изъятые автомобили Киеву.

В Службе государственных доходов Латвии подтвердили, что первые восемь автомобилей, "которыми больше не будут управлять их бывшие владельцы", задержанные в нетрезвом виде и отказавшиеся от освидетельствования, переданы в распоряжение ассоциации Agendum.

Организаторы инициативы "Твиттер-конвой" и фонд Agendum занимаются сбором пожертвований и доставкой транспортных средств в Украину – внедорожников, машин скорой помощи и т.д. С февраля по май 2022 года, по словам представителей группы, они поставили более 900 автомобилей для нужд ВСУ и украинской теробороны, например, для вывоза раненых с передовой. В настоящее время число отправленных машин приблизилось к 1200. На закупку автомобилей, ремонт и логистику активисты собрали более 2 миллионов евро.

В среду один из руководителей Agendum Рейнис Познякс опубликовал в Твиттере фотографию российского флага, который, как утверждается, был прикреплён к солнцезащитному козырьку в одном из конфискованных автомобилей. "Не только наказание за езду в пьяном виде, но и искупление идеологической кармы", – прокомментировал инициатор проекта.

При этом, по словам Познякса, пьяное вождение – серьёзная проблема в Латвии: "Сколько ещё таких неразорвавшихся беспилотников-камикадзе на дорогах Латвии? Конфисковано менее 5%".

Автомобили, конфискованные государственными органами, обычно выставляются на аукционы или разбираются на запчасти. Но месяц назад руководство страны решило поддержать гражданские проекты по сбору пожертвований для украинцев.

Как сообщают местные СМИ, первая партия изъятых машин будет передана подразделениям Минобороны Украины, Винницкой областной клинической больнице и территориальному медицинскому объединению Купянского совета (Харьковская область).

Власти в Риге пообещали еженедельно передавать Agendum два десятка конфискованных автомобилей для доставки в Украину.