Депутат французской левоцентристской партии "Европа Экология Зелёные" направил в среду прокурору Парижа заявление о финансировании крайне правого "Национального объединения" российскими компаниями, сообщает агентство Франс Пресс. По мнению Жюльена Байю, изложенные им в обращении факты могут представлять собой "незаконное финансирование политической партии" и "незаконное получение выгоды".

Своё обращение, в рамках 40-й статьи уголовно-процессуального кодекса, Жюльен Байю начинает с заявления бывшего посла Франции в России Жан-Мориса Рипера, сделанного им 18 сентября этого года в эфире телеканала LCI, согласно которому в его бытность послом "ряд французских политиков, из определенной партии, приезжали (в Москву - прим.ред.) и уезжали не с пустыми руками". Рипер был послом с 2013 по 2017 годы, он заявил, что поиск финансирования партией определённого толка в российской столице был "секретом Полишинеля".

Далее Жюльен Байю, бывший руководитель "Европа Экология Зелёные", цитирует обнародованные в середине сентября Госдепартаментом США данные, согласно которым с 2014 года Россия потратила на усиление своего политического влияния за рубежом 300 миллионов долларов. Речь идёт о тайном финансировании иностранных политических партий, отдельных политиков и чиновников в более чем 20 странах. Американская разведка считает, что российские власти планировали потратить на это еще сотни миллионов долларов.

В обращении Байю также перечислены сообщения прессы о связях между крайне правой партией и близкими к Кремлю компаниями. Так, указана статья независимого расследовательского веб-ресурса Mediapart, в которой ветеран "Национального фронта", многолетний член политического бюро крайне правой партии и бывший казначей Валлеран де Сен-Жюст признаётся, что все в партии "было прибрано к рукам российским Центробанком".

Жюльен Байю подробно останавливается на cоглашении, достигнутом в российском арбитражном суде 2 июня 2020 года, которое позволило "Национальному объединению" распределить выплаты по долгу до 2028 года, чтобы "погасить кредит". По мнению эколога, "эта ситуация создает реальный дисбаланс" между большинством политических партий во Франциии, которые "должны быстро возместить займы в соответствии с французским законодательством", и теми, кто "подчиняется арбитражному решению российского суда, гораздо более благоприятного... и подчиняющегося Кремлю", пишет он в своём обращении в прокуратуру.

Жюльен Байю подозревает, что "многочисленные и задокументированые" связи между Россией и "Национальным объединением" представляют собой "финансовую компенсацию за позиции, занятые в пользу РФ", например, по украинскому вопросу. Депутат Национальной ассамблеи убеждён, что судебная система Франции должна вынести решение по представленным им обвинениям в "незаконном финансировании политической партии, незаконном финансировании избирательной кампании, незаконном присвоении государственных средств, нецелевом использовании корпоративных активов и/или незаконном извлечении выгоды и торговли влиянием".

Реагируя на обвинения, в самом "Национальном объединении" заявили, что "не боятся сплетен". В окружении Марин Ле Пен напомнили, что парламентская фракция крайне правой партии добилась, благодаря своему "праву на жеребьевку", создания комиссии по расследованию иностранного вмешательства во французскую политику.

В свою очередь бывший казначей "Национального объединения" Валлеран де Сен-Жюст уточнил, что добиться пересмотра сроков погашения кредита партии удалось благодаря "соглашение с кредиторами и аудиторами", а "российское правосудие не имеет к этому никакого отношения". Он назвал обвинения "сплетением лжи".

В конце октября стало известно, что правительство Франции расследует два дела о коррупции и торговле влиянием, с одной стороны, и злоупотреблении доверием и отмывании денег - с другой, направленные против ассоциации "Франко-российский диалог".По словам близкого к расследованию источника, речь идёт о евродепутате от "Национального объединения" Тьерри Мариани, который является сопредседателем ассоциации с 2012 года, и Иве Поццо ди Борго, бывшем сенаторе-центристе, члене ассоциации и председателе консалтинговой фирмы.

Расследование поручено Центральному антикоррупционному управлению (Oclciff). По данным Le Monde, Мариани и Поццо ди Борго приезжали в Россию за счёт эьтой страны. Правосудию предстоит выяснить, в какой степени эти подарки могли быть использованы в качестве инструмента давления и привести к тому, что названные политики заняли позицию в пользу России.

Ассоциация "Франко-российский диалог" была создана в 2004 году под патронажем президентов Жака Ширака и Владимира Путина.