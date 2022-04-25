Марин Ле Пен проиграла метрополию, но покорила заморскую Францию

Пусть у нее не получилось завоевать французскую метрополию, но зато удалось сделать это в заморских территориях.

Там, как показывают результаты прошедших президентских выборов, Марин Ле Пен за 5 лет обзавелась немалой поддержкой.

Французская Гвиана (60%/39%), Мартиника (60%/39%), Гваделупа (69%/30%), Реюньон (59%/40%) - здесь кандидат от "Национального объединения" праздновала убедительную победу над Эммануэлем Макроном.

Первый же за 20 лет переизбранный президент в копилку своих значимых локальных заморских побед добавил лишь Новую Каледонию (38%/61%) и Французскую Полинезию (48%/51%).

В своей речи после оглашения результатов, Марин Ле Пен особо поблагодарила избирателей в заморских территориях:

— Я особенно благодарна нашим соотечественникам из провинции и сельской местности, а также в заморских территориях, которые в основном выбрали меня во втором туре выборов. Это необычайная сила, которая делает мне честь и искренне трогает меня. Это слишком забытая Франция, но мы ее не забываем.

Основной причиной столь показательного результата Ле Пен в заморских территориях называют недовольство населения политикой Эммануэля Макрона.

Так, в конце 21 года на Мартинике и Гваделупе прошли массовые протесты против принудительной вакцинации, переросшие в беспорядки.

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