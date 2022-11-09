Украина после российских ударов: плановые отключения электроэнергии

Запланированные веерные отключения электроэнергии затронут всю территорию Украины, об этом заявил национальный оператор электросетей "Укрэнерго". Во вторник около 4 миллионов украинцев остались без света.

В последние несколько недель, по мере приближения зимы и отрицательных температур, российские ракеты и беспилотники атаковали энергетическую инфраструктуру Украины. Перебои с подачей электроэнергии ожидаются во всех украинских регионах, но речь идёт о стабилизационных отключениях, аварийные ограничения потребления пока не предусматриваются. Самые жёсткие ограничения ожидаются в столичном регионе, а также в Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской и Кировоградской областях.

По утверждению американского Института изучения войны (ISW), российские силы в значительной степени истощили свой арсенал высокоточных систем вооружения и, вероятно, им будет трудно поддерживать нынешние темпы целенаправленной кампании по разрушению критической инфраструктуры Украины.

Представитель Главного управления разведки Украины заявил в комментарии изданию The Economist, что российские войска использовали более 80% современных ракет, и что у россиян осталось только 120 ракет "Искандер".

Ранее эксперты Института заявили, что россияне все больше полагаются на оружейные системы иранского производства для проведения ударов по объектам критической инфраструктуры Украины, которая направлена на ослабление воли украинского народа. Тем не менее, по их оценке, вероятность успеха этой кампании крайне мала.

В аналитическом центре также сообщили со ссылкой на иранское государственное информагенство "Нур" (Nour News Agency) , что секретарь российского Совбеза Николай Патрушев прибыл в Тегеран 8 ноября, вероятно, для обсуждения потенциальной продажи иранских баллистических ракет России.

По данным украинским источников, восстановление электроснабжения до нормального уровня может занять у властей страны несколько недель, при условии, что темпы российских ударов по критически важным инфраструктурным объектам резко замедлятся.