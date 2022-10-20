"Укрэнерго" просит насление и бизнес столицы, а также Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областей снизить потребление электроэнергии. После российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины это поможет снизить нагрузку на сети и даст специалистам время на ремонт повреждённого оборудования.

Изменение стратегии России, приступившей к уничтожению гражданской инфраструктуры Украины, оставило энергосистему страны заполненной газом лишь наполовину. В послании лидерам ЕС, которые собрались на саммит, посвященный вопросам энергетики, украинский президент Владимир Зеленский обвинил Россию в том, что она продолжает убивать мирных жителей и наносить удары по невоенным целям и объектам критической инфраструктуры. "Россия превращает энергосистему Украины в поле боя", — сказал он.

Война, тем временем, продолжается. Минобороны РФ утверждает, что российская армия отразила контрнаступление украинских войск в районе южной Херсонщины, откуда паромами продолжается переброска населения в подконтрольные России районы. Москва называет это эвакуацией, Киев - насильственной депортацией. Назначенные Москвой власти рассчитывают эвакуировать в общей сложности 60 000 местных жителей. Перед войной в Херсоне, первом крупном городе, оккупированном российскими войсками, проживали почти 300 000 человек.

Через день после объявления военного положения на незаконно аннексированных Россией территориях президент РФ Владимир Путин посетил подмосковный военный тренировочный лагерь. Большинство рекрутов оказались там после частичной мобилизации, спасаясь от которой сотни тысяч россиян бежали из страны.