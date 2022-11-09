English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
This content is not available in your region
Украина
Срочная новость

Погиб замглавы "администрации" Херсонской области Кирилл Стремоусов - ОБНОВЛЕНИЕ

Access to the comments Комментарии
 euronews
На аллее славы в центре Херсона
На аллее славы в центре Херсона   -   Авторское право  AP/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

Замглавы назначенной Россией администрации аннексированной части Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП. Гибель своего заместителя подтвердил глава оккупационной администрации Владимир Сальдо.

Стремоусов поддержал вторжение России на территорию Украины в феврале 2022 года и сам объявил себя заместителем председателя Военно-гражданской администрации Херсонской области 26 апреля.

О смертельной аварии, в которую попал Стремоусов 9 ноября, сначала сообщили в телеграм-каналах военные блогеры и телеканал RT. Смерть в результате ДТП под Геническом подтвердили представители оккупационной администрации Херсона.

Как сообщает РБК, назначенный Кремлём министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев отметил, что информация о смерти Стремоусова пока "не является официальной": "На место происшествия выехала бригада скорой помощи. Информация о его гибели не является официальной. Как только врачи оценят его состояние, мы предоставим сведения", - сказал Ильмиев .