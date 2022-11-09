Замглавы назначенной Россией администрации аннексированной части Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП. Гибель своего заместителя подтвердил глава оккупационной администрации Владимир Сальдо.

Стремоусов поддержал вторжение России на территорию Украины в феврале 2022 года и сам объявил себя заместителем председателя Военно-гражданской администрации Херсонской области 26 апреля.

О смертельной аварии, в которую попал Стремоусов 9 ноября, сначала сообщили в телеграм-каналах военные блогеры и телеканал RT. Смерть в результате ДТП под Геническом подтвердили представители оккупационной администрации Херсона.

Как сообщает РБК, назначенный Кремлём министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев отметил, что информация о смерти Стремоусова пока "не является официальной": "На место происшествия выехала бригада скорой помощи. Информация о его гибели не является официальной. Как только врачи оценят его состояние, мы предоставим сведения", - сказал Ильмиев .