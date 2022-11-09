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Украина
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Шойгу приказал приступить к отводу войск с правого берега Днепра

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 Михаил Саленков
Российские солдаты в Херсоне
Российские солдаты в Херсоне   -   Авторское право  AP Photo

Россия отводит войска с правого берега Днепра, что может означать для Москвы потерю контроля над Херсоном. Приказ о переброске войск отдал в среду министр обороны России Сергей Шойгу после доклада командующего объединенной группировкой Сергея Суровикина.

В докладе Суровикин отметил, что после "всесторонней оценки сложившейся ситуации предлагается занять оборону по левому берегу реки Днепр", добавив, что это "очень непростое решение". Министр Шойгу с предложением согласился.

"Для нас жизнь и здоровье российских военнослужащих всегда является приоритетом. Мы должны принимать во внимание и угрозу для гражданского населения. Убедитесь, что все желающие из числа гражданского населения могли выехать. Приступайте к отводу войск и примите все меры, чтобы обеспечить безопасную переброску личного состава, вооружений и за реку Днепр", - приказал Шойгу.

В среду, ещё до доклада Суровикина, начали поступать сообщения об успешном наступлении ВСУ в районе Снигирёвки к северу от Херсона. Российская армия подорвала мосты через Днепр, чтобы замедлить продвижение украинских войск.

Бои за Херсон начались в первый день войны, город был оккупирован 3 марта. В начале октября российские власти объявили об аннексии Херсонской области.

В среду также стало известно о гибели заместителя главы оккупационной администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова. Сообщается, что его автомобиль попал в ДТП под Геническом. Гибель Стремоусова подтвердили в администрации аннексированного Россией украинского региона.