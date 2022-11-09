Украина: бои в районе Бахмута

На востоке Украины продолжаются тяжёлые бои за Бахмут. В Москве сообщают, что важный с точки зрения инфраструктуры город охвачен с трёх сторон и российское наступление идёт последовательно и успешно. В этом районе проходит важнейшая для российских линий снабжения железная дорога, а Бахмут, в свою очередь, важен для украинских тылов.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщает, что российские войска предпринимают десятки попыток атаковать и несут при этом большие потери. В Киеве опровергают сообщения Кремля о том, что Бахмут "почти взят", а российские потери на востоке Украины называют "беспрецедентными".

На этом фоне министр обороны России Сергей Шойгу, как сообщается, посетил командный центр на украинской территории, где, среди прочего, вручил военнослужащим государственные награды, в том числе медали "Золотая звезда".

Украинские специалисты обследуют и разминируют населённые пункты Херсонской области, освобождённые от российских войск.

К Херсону приковано пристальное внимание. Ранее оккупационные власти заявили о завершении вывоза мирных жителей из города. Обе стороны сообщают, что российские войска максимально укрепляют кварталы на правом берегу Днепра, готовясь к масштабному наступлению ВСУ. Некоторые аналитики считают, что оно может начаться уже в ближайшие дни.