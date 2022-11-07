Apple сообщила о задержках с поставками iPhone 14 Pro и 14 Pro Max

Покупателям iPhone 14 Pro и 14 Pro Max придётся дольше ожидать свои новые смартфоны. Apple сообщила, что это связано с ковидными ограничениями, введёнными на предприятии компании Foxconn в китайском Чжэнчжоу, на котором работает около 300 тыс. человек. С начала октября там выявляют десятки случаев заражения COVID-19. Ранее сообщалось, что производство на заводе по итогам ноября может сократиться на 30%.