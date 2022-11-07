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мир

Apple сообщила о задержках с поставками iPhone 14 Pro и 14 Pro Max

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 Вероника Доваль
Очередь в магазин Apple
Очередь в магазин Apple   -   Авторское право  Andy Wong/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

Покупателям iPhone 14 Pro и 14 Pro Max придётся дольше ожидать свои новые смартфоны. Apple сообщила, что это связано с ковидными ограничениями, введёнными на предприятии компании Foxconn в китайском Чжэнчжоу, на котором работает около 300 тыс. человек. С начала октября там выявляют десятки случаев заражения COVID-19. Ранее сообщалось, что производство на заводе по итогам ноября может сократиться на 30%.