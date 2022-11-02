Чемпионат мира по футболу 2022: время волонтёров и шанс для катарских ремесленников

Без усилий волонтёров трудно представить себе такое глобальное мероприятие как Чемпионат мира по футболу, который пройдёт с 20 ноября по 18 декабря.

Площадь Катара – всего 11 000 км². Это самое маленькое государство, когда-либо принимавшее главное международное соревнование по футболу. Стране удалось привлечь тысячи неравнодушных из разных стран, которые рады помочь с организацией. Волонтёры будут работать в отелях, больницах, аэропортах, и, конечно, на стадионах. Вот, что они рассказали Euronews о своей мотивации:

– Всё дело в страсти – нужно любить футбол, и любить волонтёрство.

– Я просто хотел получить новый опыт.

– Я страстный поклонник футбола, такой шанс предоставляется раз в жизни.

В Катар съехались 20 тысяч волонтёров от 18 до 77 лет из 160 стран. Многих из них теперь связывает крепкая дружба.

"У меня прекрасные отношения с коллегами-волонтёрами. Мы как одна семья. Волонтёрство – это ежедневная работа в плавильном котле, где смешались языки и культуры. И это прекрасно. Все мы разные, и мы принимаем различия. Я многое для себя открыла, и надеюсь, что люди узнали больше о моей стране", – говорит Руфаро Макамбира-Чиндало, волонтёрка из Зимбабве.

Программа "Qatar 365" euronews

ТЯЖЕЛО В УЧЕНИИ

Добровольцам было не так просто попасть на чемпионат. Более полумиллиона человек подали заявки, и все они прошли строгий отбор: тех, кто справился с тестами и собеседованиями, ожидали онлайн-курсы и очное обучение. Лекции и воркшопы проходят в Центре волонтёров. Тренеры обучают до 750 волонтёров в день – в дружеской обстановке. Заключительный этап подготовки перед началом игр – работа на стадионах, в фан-зонах и медиа-хабах.

"20 000 волонтёров распределят по 45 функциональным зонам. Речь идёт, в частности, о СМИ, трибунах, транспорте, управлении гостями, и всех этих направлений будут свои координаторы. Так мы надеемся, что каждый волонтёр будет чувствовать себя в своей тарелке", – поясняет Нассер Аль-Могайсеб, менеджер по стратегии волонтерства.

ИСКРА СТРАСТИ

Без чего на самом деле не получится стать успешным волонтёром? Увлечённость, энтузиазм крайне важны, ведь обучение занимает много времени. Волонтёры также берут на себя обязательство работать на чемпионате как минимум десять дней.

"Волонтёры – лицо турнира. Мне очень приятно встречать болельщиков со всего мира, я хочу, чтобы они чувствовали себя как дома", – говорит Зеешан Шафи.

У всех могут быть разные причины для участия в этом проекте, но каждый намерен внести свою лепту в проведение первого в истории арабских стран мундиаля.

Каждый волонтер, с которым мы говорили, подчёркивал, что турнир предоставляет уникальную возможность учиться у других.

Мухаммед Шахид приехал работать в Катар 3 года назад: "Здесь живёт много людей разных национальностей и культур. Чемпионат – это возможность познакомиться с ними поближе, обменяться опытом и знаниями".

"Мы ожидаем полтора миллиона зрителей, не считая сотрудников FIFA и представителей СМИ. Люди со всех уголков мира приедут болеть за свои команды. Наша цель – подарить всем этим людям потрясающее зрелище", – говорит Ахмед Шовайр.

Для Руфаро волонтёрство – дело семейное. Её сын и отец прилетят в Катар из Зимбабве.

Знаете, всё началось с Кубка арабских государств в прошлом году. Именно тогда мы с сыном начали "волонтёрить". А ещё раньше, в 2019-м, я сопровождала моего отца, у которого обнаружили рак. В Катаре он проходил радиотерапию в международном госпитале "Хамад". Лечение было полностью бесплатным. Так что в этот раз три поколения нашей семьи будут работать на чемпионате. Это потрясающе. Руфаро Макамбира-Чиндало Волонтёрка из Зимбабве

Организаторы могут положиться на волонёров. Их мотивация и готовность помочь Катару в проведении чемпионата – прекрасный пример созидательной силы спорта.

ЧЕМ БОГАТЫ

Ажиотаж вокруг чемпионата позволил предприимчивым катарцам познакомить приезжих с уникальными ремёслами и традициями. Изделия из шоколада, гончарные мастерские, устланные коврами меджлисы, где принимают и развлекают гостей – Аадель Халим встретился с местными предпринимателями, которые надеются, что у них не будет отбоя от заказов.

VJ (настоящее имя – Дхамодхаран) с любовью трудится над очередным шедевром. 24-летний кондитер изготавливает 35-килограммовую шоколадную копию стадиона Лусаил, на котором пройдет финальный матч Чемпионата мира по футболу. Его творение увенчает официальный логотип "Катар 2022" – тоже из шоколада.

В задумался о будущей профессии, когда мне было лет 8, и я понял, что не хочу просиживать перед монитором компьютера. Мне нужно что-то, что требует умственных и физических усилий. А кондитерское дело предлагает простор для творчества, и думать тоже надо много. VJ Кондитер

По оценкам VJ, проектирование и работа над шоколадным стадионом займут от 25 до 30 часов.

ГЛИНА – АНТИСТРЕСС

В старом порту Дохи команда керамистов Clay Encounters проводит "знакомство с глиной". Новая мастерская открылась в двух шагах от Стадиона 974. Во время чемпионата здесь будут проводиться уроки гончарного дела для туристов и пассажиров круизных лайнеров.

Пять лет назад Рима Абу Хассен открыла свою первую студию керамического дизайна в насыпном районе Pearl – "Жемчужина". С приближением мундиаля она решила открыть вторую студию, чтобы туристы, приезжающие в Доху на матчи, смогли познакомиться с этим традиционным ремеслом и приобрести изделия ручной работы.

Программа "Qatar 365" euronews

Владелица мастерской говорит, что лепка из глины снимает напряжение, она уверена, что это поможет болельщикам бороться со стрессом между матчами.

Гончарное дело можно бесспорно рассматривать как терапию – это ощущение связи с землёй, возвращение к истокам. Большинство людей, которые сюда приходят, никогда ничего не делали своими руками. Они воспринимают лепку как медитативный процесс. Когда просто садишься и делаешь что-то своими руками, это невероятно успокаивает. Рима Абу Хассен Студия Clay Encounters

По словам ремесленницы, вокруг ателье сформировалось небольшое сообщество, так что благодаря увлечению керамикой мы проводим много времени вместе. Это возможность расширить круг общения и скрасить повседневную рутину.

ОТ ЖЕМЧУГА ДО ИСКУССТВА ТКАЧЕСТВА

А если вы хотите ненадолго вырваться из города, то к югу от Дохи находится пляж Souq Al Wakra. Раньше здесь была небольшая рыбацкая деревня, где ныряли за жемчугом. Жемчужному промыслу в этих местах 7 тысяч лет.

Программа "Qatar 365" euronews

Embrace Doha – это независимый культурный центр, который демонстрирует туристам и экспатам богатое наследие страны.

"Раньше я ничего не знала о распространённой на Аравийском полуострове традиции ткачества ас-саду. Этим занимались бедуинские женщины, они плели очень сложные узоры и символы. Если вы ничего об этом не знаете, то вам может показаться, что такой орнамент используется и в соседних странах. Но на самом деле это уникальное искусство, характерное для катарской культуры", – говоритШайма Шериф, управляющий директор Embrace Doha.

Традиционно женщины ткали полотна для стен бедуинской палатки. В Embrace Doha надеются, что гости мундиаля обратят внимание не только на современные развлечения, но и смогут познакомиться с подлинной катарской культурой.

Мы знаем, что большинство людей, приезжающих в Доху, – это болельщики, помешанные на футболе. Мы будем рады видеть их в нашем культурном центре, мы разработали для них специальную программу: смотреть футбол по-катарски. Мы приглашаем их за час до начала матча, чтобы примерить национальную одежду, попробовать еду и поговорить о катарском гостеприимстве. Ах да, и, конечно же, футбол посмотреть! Шайма Шериф Управляющий директор Embrace Doha.

ПРЕВОСХОДИТЬ ОЖИДАНИЯ

В Кулинарной академии VJ завершает свой шедевр из шоколада. По словам юного кондитера, клиентов нужно удивлять: "Если не преследовать эту цель, то ваше творение вызовет реакцию "уау" или "прикольно". А мне нужно, чтобы было «УАУ, НЕУЖЕЛИ ТАКОЕ ВОЗМОЖНО!"

Многие жители Катара надеются, что эмоции и воспоминания, которые увезут с собой болельщики, превзойдут их ожидания.