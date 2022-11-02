Греция вводит систему недорогих "корзин для домохозяйств"

В среду в Греции вступила в силу система "корзины домашних хозяйств". Каждая крупная розничная сеть должна предлагать недорогую "бытовую корзину" из 51 основного продукта (например, муки, макаронных изделий, мяса, рыбы, молочных продуктов, напитков, чистящих средств, дезинфицирующих средств для рук, средств личной гигиены, одноразовых подгузников, детских смесей и корма для домашних животных). Специальные цены на них будут меняться каждую неделю.

Стратула Поулелли, менеджер одного из супермаркетов, говорит:

"Например, есть два молочных продукта, со специальной табличкой о том, что они входят в "бытовую корзину". Цены на них ниже, чем на прошлой неделе: они упали с 1,65 евро за литр до 1,39 евро. Еще один продукт, который входит в "домашнюю корзину" — томатный сок, его цена была 0,84 евро, а сейчас 0,64 евро, и он будет оставаться по этой специальной цене всю неделю".

С помощью "корзины для домашних хозяйств" греческое правительство надеется укротить двузначную инфляцию, которая вызвала возмущение у потребителей. Тем не менее большинство греков настроены скептически:

"51 продукт — это слишком мало. В этом магазине вы найдете более 5000 товаров. Я, например, макароны не ем, так какое мне дело, что макароны — это продукт из корзины? Не думаю, что эта мера поможет. Это просто уловка, чтобы обмануть потребителей".

"Цены были высокие, сейчас их немного понизили, но на следующей неделе они снова поднимутся. Не думаю, что эта мера вообще поможет. Я не понимаю, что именно хотели сделать власти".

Симела Тачтиду, Euronews:

"Чтобы можно было определить, какие продукты находятся в "домашней корзине", на полках и ценниках есть специальный знак. Есть также QR-код, который потребители могут сканировать своими мобильными телефонами на входе в магазин".

Каждая сеть супермаркетов может свободно выбирать, какие конкретные коды продуктов должны быть включены в корзину и их стоимость. Цены, объявленные в среду, останутся неизменными до следующей недели. Продукты корзины и их стоимость будут меняться каждую неделю.