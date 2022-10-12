Инфляция заставляет немцев обращаться в ломбарды

На фоне роста инфляции в Германии немцы стали чаще пользоваться ломбардами. Индустрия растет день ото дня: сегодня в ФРГ работают уже около 250 магазинов, в которых клиенты могут получить небольшой кредит, оставив в залог ценные вещи.

"Очень тяжело. Не хватает уже ни на что. Покупка продуктов превратилась в катастрофу. А у меня еще есть дети, о которых нужно заботиться. Так что мне пришлось заложить любимый пылесос", — рассказывает Дениз.

"Прямо как банк, ломбард — это индикатор экономической ситуации в стране", — говорит владелец ломбарда Николаус Боде.

И эта ситуация не так уж хороша, учитывая приходящие сюда толпы желающих. Обратиться в банк за кредитом могут не все, к тому же это занимает время, а в ломбарде деньги выдают сразу. Заложенную вещь можно выкупить в течение нескольких месяцев, заплатив проценты и сбор за хранение.

"Мы еще не видели такого подъема интереса. В финансовые кризисы клиентов обычно больше, но всё равно не настолько, как сейчас. Наступили действительно тяжелые времена", — продолжает Николаус Боде.

В ломбарды обращаются всё больше представителей "среднего класса", как, например, Петер Блюментхаль, которому недавно пришлось закрыть ресторан.

"У меня есть долги, которые нужно заплатить. В конце месяца мне понадобятся 8 тысяч евро", — рассказывает он.

Чтобы получить наличные, мужчина закладывает в ломбард автомобиль.

"Если еще останется, что закладывать", — грустно добавляет он.