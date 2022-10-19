Инфляция в Европе продолжает обновлять рекорды

Инфляция в Европе продолжает расти стремительными темпами. В сентябре она в очередной раз обновила рекорды, составив почти 10% в еврозоне и почти 11% — в среднем по Евросоюзу. По цифровым показателям Европа уже находится в рецессии.

Миллионы европейцев ощущают последствия на своих карманах, им приходится отказывать себе в простых вещах.

"Иногда, когда я иду за покупками — масло, например, кончается — я чувствую себя некомфортно, когда приходится покупать более дорогие продукты, потому что денег действительно очень мало".

"Я пытаюсь сэкономить на разных ежедневных расходах, например, отменив контракт на интернет. Я также серьёзно думаю переехать в более дешёвую съёмную квартиру".

Во Франции уже проходят массовые забастовки из-за высокой инфляции, но по данным Евростата, там ситуация ещё терпимая, цены выросли "всего" на 6,4%. Самые же высокие темпы — в странах Балтии, от 22 до 24% в годовом выражении.

Причины всё те же: рост цен на энергоносители, который "тянет" за собой удорожание и других товаров и услуг. Наиболее серьёзно происходящее влияет на продукты питания, алкоголь и табак.

Инфляция в зоне евро растёт впятеро быстрее целевых показателей Евроцентробанка. Аналитики уверены, что в конце месяца регулятор объявит о новом увеличении всех ключевых ставок.