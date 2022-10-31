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мир

Мировые лидеры поздравляют Луиса Лулу да Силву

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 Euronews
Луис Инасио Лула да Силва
Луис Инасио Лула да Силва   -   Авторское право  Andre Penner/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

Избрание Луиса Лулы да Силвы на пост президента Бразилии вызвало одобрение Европейского Союза. Жозеп Боррель поздравил его в твиттере и отметил, что выборы были мирными и хорошо организованными. Глава европейской дипломатии написал, что ожидает дальнейшего развития отношений между ЕС и Бразилией.

Нового бразильского президента в Твиттере поздравили и другие мировые политики, в том числе премьер-министр Португалии Антониу Кошта и премьер-министр Испании Педро Санчес.

Поздравления Лула да Силва получил и от Эммануэля Макрона. Французский президент написал в Твиттере, что, "объединив усилия, Франция и Бразилия смогут противостоять многочисленным проблемам и испытаниям".

Президент США Джо Байден поздравил Луиса Инасиу Лулу да Силву с избранием на пост в результате "свободных, справедливых и заслуживающих доверия выборов".

Так же нового президента Бразилии поздравил с победой Владимир Путин. Президент РФ выразил надежду на дальнейшее развитие российско-бразильского сотрудничества.