Мировые лидеры поздравляют Луиса Лулу да Силву

Избрание Луиса Лулы да Силвы на пост президента Бразилии вызвало одобрение Европейского Союза. Жозеп Боррель поздравил его в твиттере и отметил, что выборы были мирными и хорошо организованными. Глава европейской дипломатии написал, что ожидает дальнейшего развития отношений между ЕС и Бразилией.

Нового бразильского президента в Твиттере поздравили и другие мировые политики, в том числе премьер-министр Португалии Антониу Кошта и премьер-министр Испании Педро Санчес.

Поздравления Лула да Силва получил и от Эммануэля Макрона. Французский президент написал в Твиттере, что, "объединив усилия, Франция и Бразилия смогут противостоять многочисленным проблемам и испытаниям".

Президент США Джо Байден поздравил Луиса Инасиу Лулу да Силву с избранием на пост в результате "свободных, справедливых и заслуживающих доверия выборов".

Так же нового президента Бразилии поздравил с победой Владимир Путин. Президент РФ выразил надежду на дальнейшее развитие российско-бразильского сотрудничества.