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Бразилия

Бразилия переходит на "специальный кофе"

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 Euronews
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Кофейные ягоды
Кофейные ягоды   -   Авторское право  Andre Penner/AP

Рио-де-Жанейро готовится к фестивалю кофе. Бразилия является крупнейшим в мире производителем этого продукта. В стране насчитывается около 200 тысяч ферм. Некоторые из них переходят на производство "спешелти", специального кофе, который сейчас быстро набирает популярность.

Его главное отличие от обычного - в способе сбора кофейных ягод, их сортировки и обработки.

"Наши сотрудницы убирают все зеленые ягоды. Остаются только самые спелые. Их вкус насыщенный и сладкий", - рассказывает фермер Элеонора Эрталь.

Вместе с мужем она занимается производством специального кофе с 2016 года. Кофейные ягоды  собирают и отбирают вручную, выдерживают несколько дней в специальных резервурах, после чего они становятся еще слаще, затем высушивают их в тени.

"Сегодня люди учатся пить кофе. Раньше его употребляли с сахаром или подсластителем, что убивает вкус. Специальный кофе не нужно подслащивать. Он уже сладкий. Вот почему его называют особым", - подчеркивает специалист по кофе Патрик Портес.

По словам экспертов, попробовав специальный кофе трудно вернуться к обычному.