Бразилия: Лула да Силва празднует победу, Болсонару — молчит

Бразилия: Лула да Силва празднует победу, Болсонару — молчитКомментарии
Спустя 12 лет Луис Лула да Силва возвращается в президентский дворец.
Бывший глава государства и лидер левой Партии трудящихся выиграл самые напряженные выборы в Бразилии с момента возвращения к демократии в 1985 году.
Действующий президент Жаир Болсонару не признавал свое поражение и пока хранит молчание.
Побороться за президентское кресло в 2018 году Луле да Силве помешал тюремный срок по делу о коррупции, позже отмененный. Но именно тогда Бразилия решила повернуть направо, поставив у руля лидера Социал-либеральной партии Жаира Болсонару.
Ана Паула, банковский работник:
— Я хочу рабочих мест и еды для всех, и я знаю, что только Луле под силу это!
Рафаэль, студент:
— Для транссексуалов как я это значит многое, это невероятная победа! И она представляет всех чернокожих, транс-людей и всего ЛГБТКИА+-сообщества.
Настроения в рядах сторонников Болсонару кардинально изменились после того, как их кандидат, лидировавший в начале подсчета голосов, отдал пальму первенства своему сопернику.
Двух кандидатов разделили чуть более 2 миллионов голосов.