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Бразилия

Бразилия: Лула да Силва празднует победу, Болсонару — молчит

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 Euronews
Лула да Силва на митинге после оглашения результатов выборов
Лула да Силва на митинге после оглашения результатов выборов   -   Авторское право  Andre Penner/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

Спустя 12 лет Луис Лула да Силва возвращается в президентский дворец.

Бывший глава государства и лидер левой Партии трудящихся выиграл самые напряженные выборы в Бразилии с момента возвращения к демократии в 1985 году.

Действующий президент Жаир Болсонару не признавал свое поражение и пока хранит молчание.

Сегодня мы говорим миру, что Бразилия вернулась, что Бразилия слишком велика, чтобы быть низведенной до этой печальной роли изгоя мира
Луис Лула да Силва
избранный президент Бразилии

Побороться за президентское кресло в 2018 году Луле да Силве помешал тюремный срок по делу о коррупции, позже отмененный. Но именно тогда Бразилия решила повернуть направо, поставив у руля лидера Социал-либеральной партии Жаира Болсонару.

Ана Паула, банковский работник:

— Я хочу рабочих мест и еды для всех, и я знаю, что только Луле под силу это!

Рафаэль, студент:

— Для транссексуалов как я это значит многое, это невероятная победа! И она представляет всех чернокожих, транс-людей и всего ЛГБТКИА+-сообщества.

Настроения в рядах сторонников Болсонару кардинально изменились после того, как их кандидат, лидировавший в начале подсчета голосов, отдал пальму первенства своему сопернику.

Двух кандидатов разделили чуть более 2 миллионов голосов.