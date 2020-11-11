Дания: убийство по ошибке

Правительство Дании оказалось в непростой ситуации из-за принятого решения об уничтожении всех норок в королевстве в связи с вероятностью распространения ими мутировавшего штамма коронавируса. Речь шла о 17 миллионах животных - не только об инфицированных, но и здоровых. Несколько дней спустя после соответствующего распоряжения выяснилось, что для него не было никаких юридических оснований. Власти признали ошибку. Датская оппозиция потребовала отставки министра сельского хозяйства.

Премьер-министр страны Метте Фредериксен принесла свои извинения, пояснив, что приоритетом является здоровье людей, которые могут заразиться от инфицированных норок, что собственно и произошло в ряде случаев. Правительство предложило на рассмотрение парламенту законопроект, который создаст правовую базу для отлова и уничтожения зараженных норок.

Глава ассоциации фермеров, занимающихся разведением норок, считает, что обратной дороги уже нет, и теперь заводчикам остается лишь принять государственную компенсацию. Между тем на некоторых зверофермах хотят, по меньшей мере, сохранить жизнь племенным животным, чтобы обеспечить дальнейшее существование отрасли.

В Дании, которая является крупнейшим в мире экспортером шкурок норки, уже уничтожены около трех миллионов этих животных.