Перевес в одно кресло: Метте Фредериксен сохраняет пост премьер-министра Дании

Перевес в одно кресло.

Действующий премьер-министр Дании Метте Фредериксен имеет все шансы остаться на своем посту после того, как левый блок во главе с ее Социал-демократической партией, по всей видимости, сумел получить необходимые 90 мест в парламенте.

По подсчетам в материковой Дании, "красной коалиции" достается 87 кресел, еще три, как ожидается, она получит от автономных заморских территорий — Фарерских островов и Гренландии.

Дорогая Дания. Я так счастлива и горда. Социал-демократы, эти выборы стали для нас лучшими за более, чем 20 лет Метте Фредериксен премьер-министр Дании

По подсчетам, конкурирующий правоцентристский альянс получает 72 депутатских кресла.

Еще до подтверждения того, что блок левых партий своими силами добился необходимого результата, судьба большинства в парламенте зависела от бывшего премьер-министра Ларса Лёкке Расмуссена. Его недавно сформированная центристская партия получила 16 мест.

Досрочные выборы в Дании стали результатом скандала из-за массового забоя норок в 2020 году во время пандемии. Фредериксен тогда заявила, что не знала о том, что уничтожение 17 млн животных было незаконным, отметив, что это было сделано на основе "очень серьезной оценки рисков".

Позже в стране был принят закон, по которому это решение признавалось легальным.