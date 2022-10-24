Риши Сунак новый премьер-министр Великобритании

Бывший канцлер казначейства Риши Сунак станет новым премьер-министром Соединенного Королевства. Консервативная партия выбрала его в качестве нового лидера вместо Лиз Трас, которая ушла в отставку с поста главы правительства после 45 дней пребывания на Даунинг-стрит, отмеченных экономическим хаосом и недоверием рынков.

Риши Сунак, лидер Консервативной партии:

— Британия - великая страна, но нет сомнений, что мы столкнулись с глубокими экономическими проблемами. Сейчас нам нужны стабильность и единство. И я сделаю все возможное, чтобы сплотить нашу партию и нашу страну. Я обещаю, что буду служить вам честно и скромно и буду работать изо дня в день, чтобы приносить пользу британскому народу.

Ранее в понедельник от борьбы отказалась Пенни Мордант, которая не смогла набрать 100 голосов сторонников, необходимых для выдвижения кандидатуры, и освободила дорогу Сунаку.

Лидер тори не сможет стать премьер-министром, пока не получит от короля Карла III приказ о формировании правительства. Предварительно монарх обязан принять отставку Лиз Трасс. Что он, вероятно, и сделает

Участники рынка считают, что Риши Сунак сможет исправить экономические ошибки своей предшественницы и восстановить доверие инвесторов. Сразу же после новости о назначении Сунака британский фунт стал лидером роста среди основных валют мира.