У художницы и активистки из Иордании Марии Ниссан есть миссия: избавить мир от одноразового пластика и привлечь внимание общественности к экологическому бедствию с помощью искусства.
Одна из её самых известных фресок украшает стену здания в столице Аммане. Гигантская работа, сделана из более чем 2000 пластиковых бутылок, почти 1000 пакетов для покупок и более 150 шлангов для кальянных трубок.
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