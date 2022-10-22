Тиму Бертону вручили приз французского кинофестиваля "Люмьер"

За вклад в историю мирового кино Тим Бертон получил главный приз 14-го французского кинофестиваля «Люмьер» проходящего сейчас в Лионе. Награду ему вручила Моники Белуччи.

Тим Бертон, режиссер, сценарист и продюсер:

— За всю свою жизнь я никогда не чувствовал такой любви, как здесь. Где все только радость и любовь к фильмам. Я никогда не забуду этот вечер. Спасибо вам от всего сердца.

Во время фестиваля публике были представлены почти 500 лент кинематографистов со всего мира. В рамках ретроспективного показа фильмов Тима Бертона зрителям предоставилась возможность заново открыть для себя фантастический мир этого американского режиссера.

Анаис Гуни Гомес, студентка факультета искусства:

— Тим Бертон любит показывать монстров. Любит показывать вещи, которые считаются страшными или отталкивающими в обществе. Но он показывает их чувствительность и красоту. Это то, что мне очень нравится в его фильмах.

Лолита Вальтриньи, студентка :

— Это поэзия, которая полностью принадлежит ему. У него действительно есть работы, которые очень специфичны. Вы можете видеть, что он вкладывает в них свое сердце, что у него есть... вы можете почувствовать все его чувства внутри.

В Лионе, где и начиналась карьера братьев Люмьер, известные кинематографисты со всего мира представляют широкой публике фильмы, оказавшие решающее воздействие на их творчество. По словам организаторов французского фестиваля, премия Люмьер должна со временем превратиться в своего рода Нобелевскую премию в области кино.