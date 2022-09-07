Страх и смех в Брюсселе: Кинофестиваль BIFFF собрал любителей фантастики

Сорок лет, полных страхов и непередаваемых эмоций, но не без доли веселья. Это все о Брюссельском международном фестивале фантастических фильмов, который продлится до этих выходных.

Режиссеры со всего мира съезжаются в бельгийскую столицу, чтобы представить свои картины.

Почетный гость фестиваля - Джон Мактирнан, снявший "Хищника" и "Крепкого орешка".

Но центральное место здесь занимает публика, что делает Брюссельский международный фестиваль фантастических фильмов уникальным.

Ромен Ролл, директор фестиваля:

— Это фестиваль для зрителей. Мы выбираем фильмы для нашей аудитории. Мы точно знаем, что им понравится, и по традиции уже 40 лет у нас есть интерактивная публика. Так что каждый пришедший сюда гость – режиссер, продюсер или актер – должен петь перед публикой. Они просто ждут, какая песня им достанется.

Что касается доморощенного таланта: в лучших традициях бельгийской комедии, полной абсурдно-непристойного юмора, на фестивале представлен фильм "Тотем". Картина, которая в шутку затрагивает очень серьезную тему: буллинг.

Фред де Луф, режиссер фильма "Тотем":

— Для тех, кто выступает в роли агрессора, это кажется забавным. Но для тех, кто страдает от травли, это драма, и им совсем не до смеха. Так что с одной точки зрения это веселье, а с другой - трагедия.

Завершится фестиваль в эти выходные вручением призов в различных конкурсных номинациях и традиционным Балом вампиров.