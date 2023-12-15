Мелони празднует год пребывания у власти фестивалем "Антрейю"

By Euronews

Четырёхдневный политический фестиваль, организованный правой партией премьер-министра Мелони с участием таких видных гостей, как миллиардер Илон Маск и британский премьер Риши Сунак, открылся в Риме.

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В этом году фестиваль политический фестиваль "Атрейю" в Италии будет немного другим. Премьер-министр Джорджия Мелони, главный организатор мероприятия, фактически отпразднует таким образом первый год работы своей правящей коалиции.

Ежегодный фестиваль, названный так в честь героя книги и фильма "Бесконечная история", был основан в 1998 году как мероприятие для ультраправой молодежи Италии. С годами он набирал силу, и сегодня стал любимым местом встречи сторонников "Братьев Италии". Один из участников говорит:

"Успех – это командная работа и коллективные усилия всех молодых волонтёров, приехавших сюда с севера и с юга Италии. Они здесь, чтобы предложить свою поддержку, и я горжусь тем, что старшие члены парламента работают вместе с нами над осуществлением такого проекта".

Учитывая растущую популярность партии, фестиваль теперь привлекает представителей разных сторон политического спектра и самых противоречивых политических деятелей мира.

"Мероприятие не посвящено какой-либо одной политической партии, - говорит депутат парламента от партии "Братья Италии" Джованни Донцетти. - Оно открыто для семей, для всех желающих и для молодёжи. Здесь есть каток и рождественская ярмарка, плюс очень много политических дебатов. Мы приветствуем даже те мнения, которые отличаются от наших, здесь приветствуется любая политическая точка зрения".

Местом проведения четырехдневного мероприятия была выбрана рождественская ярмарка. Под лозунгом "С возвращением итальянской гордости" общественность приглашается присоединиться к серии дебатов по наиболее актуальным вопросам современности. Заглядывают сюда и просто прохожие:

"Я шла неподалеку, когда увидела огни, поэтому пришла сюда. Приятно видеть, что все эти молодые волонтёры работают бок о бок с людьми старшего поколения".

Элли Шляйн, лидер главной оппозиционной Демократической партии Италии приглашение Мелони принять участие в фестивале отклонила. Но наряду с членами политической группы консерваторов и реформистов своё присутствие на мероприятии подтвердили многие международные гости.

Джорджа Орланди,Euronews:

"Ожидается, что премьер-министр Великобритании Руши Сунак и премьер-министр Албании Эди Рама примут участие в фестивале в эти выходные. Но все взгляды прикованы к субботе, когда миллиардер Илон Маск выйдет на сцену здесь, в замке Сант-Анджело. Маск и Мелони в последний раз встречались в Риме. В июне они получили возможность обсудить ряд вопросов, в том числе возможные пути решения демографического кризиса в Италии. Джорджия Мелони использует фестиваль "Антрейю" как возможность укрепить свой имидж и получить большую поддержку во всем мире. Присутствие Илона Маска широко рассматривается как сильная политическая поддержка накануне европейских выборов".