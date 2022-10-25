Мелони в парламенте: "Италия - часть Запада"

Новый премьер Италии Джорджа Мелони выступила с первым обращением к парламенту страны, представив основные направления внешней и внутренней политики своего правительства через месяц после исторической победы на выборах правого альянса. В субботу вместе с министрами своего кабинета Мелони приняла присягу, став первой в истории Италии женщиной главой правительства. Первейшей задачей, которую предстоит разрешить, она назвала энергетический кризис, заверив при этом, что Рим не поддастся на шантаж Москвы и останется верен своим обязательствам:

"Те, кто из-за рубежа говорят, что нужно присматривать за Италией, проявляют неуважение не ко мне, не к этому правительству: они неуважительно относятся к итальянскому народу, который никто не имеет права поучать. Италия целиком и полностью является частью Запада и его системы союзов. Атлантический альянс - основа мира, он гарантирует безопасность нашей демократии. Долг Италии - вносить в это свой полный вклад. Свобода имеет свою цену: Италия будет оставаться надежным партнером в НАТО, начиная с поддержки доблестного украинского народа, который противостоит вторжению Российской Федерации", - сказала Джорджа Мелони.

Вотум доверия её правительству пройдёт в Палате депутатов Италии во вторник вечером, а в Сенате - в среду. Преемница Марио Драги наверняка обретет доверие, поскольку правая коалиция имеет абсолютное большинство в обеих палатах. Парадоксально, но хотя партия Мелони находилась в лобовой оппозиции правительству Марио Драги, по крайней мере, в области экономики её программа сохранила те же направления.

Так, министром экономики назначен бывший министр Драги Джанкарло Джорджетти, представитель умеренного крыла Лиги. Аналитики отмечают, что в области экономики большинство итальянцев одобряли действия Драги.