Как фашизм пришел к власти: 100 лет "Походу на Рим"

Ровно 100 лет назад началась история фашизма как значимого политического движения. "Поход на Рим", организованный соратниками Бенито Муссолини в конце октября 1922 года, закончился тем, что дуче был назначен главой правительства.

В начале 1920-х Италия переживала высокую инфляцию и безработицу, а противостояние левых и правых напоминало гражданскую войну. Историки заявляют, что самое одиозное движение XX века было допущено к власти из лучших побуждений — в надежде на мир и стабильность.

Франческо Филиппи, историк:

"Это был неожиданный шаг, попытка заставить правительство действовать. Очевидно, что попытка увенчалась успехом главным образом благодаря содействию короны, то есть Виктора Эммануила III. Король столкнулся с сильной личностью, Муссолини представлял себя одновременно и солдатом, и миротворцем, и король решил доверить ему власть. Так и началась история фашизма".

Историки называют триумф чернорубашечников "точкой невозврата": несмотря на поражение фашизма, последовавшее через два десятилетия, сторонники крайне правых в том или ином виде до сих пор оказывают влияние на политическую жизнь Италии, и не только её.

Франческо Филиппи, историк:

"Историки справедливо учат, что фашизм в Италии кончился в 1945-м. Но фашисты остались. Миллионы человек, связанных с режимом, стали частью новой политической жизни страны, и даже основали партии, прямо связанные с фашизмом — это в первую очередь "Итальянское социальное движение". С 1946 года они участвовали в политической жизни и без перерыва продолжают это делать до сих пор".

Ныне правящая партия "Братья Италии" использует ту же символику, что и "Социальное движение", сегодняшнее итальянское правительство называют самым ультраправым со времён падения Муссолини. И ситуация в стране, считают эксперты, отдалённо напоминает ту, что сложилась 100 лет назад и стала фоном для "Похода на Рим".

Но премьер-министр Джорджа Мелони активно старается отмежеваться от неофашистского прошлого своего политического движения и обещает, что история не повторится.