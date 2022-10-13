Сенат Италии возглавил Иньяцио Ла Русса из "Братьев Италии"

Соучредитель ультраправой партии "Братья Италии", бывший министр обороны Иньяцио Ла Русса избран председателем верхней палаты парламента Италии. Согласно результатам тайного голосования, он получил 116 голосов. Отмечается, что за Ла Руссу проголосовали представители партий, объявившие себя оппозицией.

Иньяцио Ла Русса, сенатор Братья Италии и президент итальянского Сената:

— Если я призван выполнять обязанности шире, чем партийные, я заверяю вас и надеюсь, что те, кто великодушно следовал за мной, последуют в дальнейшем, а я, в свою очередь, буду работать с абсолютной самоотдачей. Я хочу сказать этой палате, что я буду непреклонно защищать права большинства и оппозиции в равной степени.

Заручившись поддержкой правоцентристской коалиции, партия "Братья Италии" получила на выборах в парламент более четверти голосов избирателей.

В Союз правых вошли четыре партии – "Лига Севера", "Братья Италии", "Мы, умеренные" и "Вперед, Италия" под предводительством Сильвио Берлускони, который из-за ссоры с Ла Руссо в конце концов отказался от голосования на выборах председателя Сената.

По поводу победы ультраправых в Италии председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что готова работать с любым демократическим правительством блока, но имеет "инструменты" на случай, если дела пойдут в "трудном направлении".