Вучич: ЕС настаивает на том, чтобы Сербия присоединилась к санкциям

Евросоюз настаивает на том, чтобы Белград присоединился к санкциям против Москвы, заявил президент Сербии Александр Вучич во время неформального саммита ЕС в Праге. По его словам, проект восьмого пакета санкций предусматривал исключение из нефтяного эмбарго страны Западных Балкан, но в финальном документе это исключение убрали.

Сейчас российскую нефть танкерами привозят по Адриатическому морю в Хорватию, а оттуда по нефтепроводу уже перекачивают в Сербию. Первого ноября Загреб остановит транзит.

"Любая нефть, из любой страны, которую привезут на остров Крк, в Омишаль, отправится в Сербию через Адриатический нефтепровод. Вся нефть, кроме российской. Здесь всё предельно ясно: нельзя усидеть на двух стульях. В этом ключевой посыл", — заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович.

Сербия обвиняет Хорватию в том, что именно она якобы пролоббировала запрет для Белграда на покупку российской нефти.

"Наши соседи похвастались, что благодаря им отступлений от нормы не было, санкции на импорт российской нефти ввели все. При этом некоторые страны Европейского союза, такие как Болгария, Венгрия и ряд других, были от неё освобождены", — отметил президент Сербии Александр Вучич.

По данным сербских властей, в 2021 году российская нефть составила четверть от всей используемой в стране. Еще 20% пришлось на топливо, добываемое в Сербии. Все остальные потребности покрыла нефть, импортированная из Ирака.