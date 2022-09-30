Сербия запретила гей-парад, но затем провела его: почему?

17 сентября в Белграде впервые в истории прошел гей-парад "Европрайд". Состоится ли в Сербии ежегодный ЛГБТ-слет, было неясно до последнего момента, так как буквально накануне власти запретили мероприятие. Официально - из соображений безопасности после того, как в сербской столице прошел массовый митинг против "Европрайда". Его участники апеллировали к традиционным семейным ценностям при поддержке православной церкви.

В конце концов под давлением политиков из ЕС ЛГБТ- активистам разрешили устроить шествие, правда, по сокращённому маршруту и под усиленным присмотром полиции.

Наш корреспондент Валери Горья лично наблюдала за развитием событий. Она поговорила с людьми, имеющими диаметрально противоположные взгляды на это мероприятие. Среди собеседников Валери - активисты, защищающие права геев, многодетная мать, проживающая в однополом браке, а также политики и депутаты, считающие, что "Европрайд" оскорбляет общественную мораль сербов.

Приглашаем вас посмотреть очередной выпуск программы "Свидетель", посвященный гей-параду в Белграде.