Европейские депутаты написали письмо правительству Сербии

Активисты- ЛГБТ сообщества и правозащитники все еще надеются на то, что Europride Belgrade, ежегодный европейский марш, запланированный на следующую субботу, состоится, несмотря на запрет, введенный правительством Сербии.

ЕС поддерживает право любого меньшинства на проведение митингов, что подчеркивается в письме, адресованном сербским властям 145 депутатами Европарламента. Словацкий депутат Владимир Билчик при этом заявил:

"Я по-прежнему не теряю надежды, ведь есть решение — оно состоит в том, чтобы запретить не марш Европрайд, а первоначальный его маршрут. И я думаю, что все должны это понимать. У нас также была большая дискуссия об этом с моими коллегами из парламента ЕС. Ряд депутатов Европарламента, включая меня, планируют быть в Белграде в субботу".

Организации по защите прав геев утверждают, что демонстрация состоится в соответствии с графиком. Заместитель премьер-министра Бельгии Петра Де Суттер является крестной матерью Europride и находится в Белграде, готовая выйти на улицы.

"Когда права человека подвергаются нападкам, обычно это и права ЛГБТ, и права женщин, и другие права меньшинств, которые подвергаются нападкам; это один пакет", — отметил он.

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич, открытая лесбиянка, во вторник во время своего выступления на проходящей в Белграде конференции по правам человека не скрывала своего возмущения.

"Я не наделила себя никакими другими правами из тех, что есть у вас, а это не так уж много прав, надо это признать. Я не состою в браке, я не зарегистрирована в партнерстве, я не могу усыновить своего ребенка. Я не единственный гемосексуал в этой стране, который живет в партнерстве, у которого есть семья и ребенок, но нет прав на признание". — заявила глава сербского правительства.

Решение запретить Европрайд в Белграде было принято после нескольких недель борьбы за проведение мероприятия. В итоге власти сослались на риск столкновений сторонников и противников. Организаторы назвали это скандалом после стольких лет успешных прайдов и заявили, что всё равно выйдут на улицы.

В воскресенье тысячи людей приняли участие в манифестации, направленной против проведения парада в Белграде. Байкеры, православные священники и ультраправые националисты потребовали запретить Европрайд

На 17 сентября, на день проведения парада, назначена новая демонстрация , но и она теперь запрещена.