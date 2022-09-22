Александр Вучич: "В чем разница между суверенитетом Украины и суверенитетом Сербии?"

Принцип мирного разрешения споров не имеет альтернативы. "Лучше вести переговоры сто лет, чем воевать один день". Об этом сказал президент Сербии Александр Вучич, выступая на Генеральной Ассамблее ООН. Он подчеркнул, что Сербия поддерживает территориальную целостность всех государств-членов ООН, включая Украину. При этом, по словам сербского лидера, постоянно умалчивается правда о том, что территориальная целостность Сербии была нарушена.

Александр Вучич, президент Сербии: "Мы просим дать четкий ответ на вопрос, который я задаю своим собеседникам, лидерам многих стран, годами. В чем разница между суверенитетом и территориальной целостностью Украины, и суверенитетом и территориальной целостностью Сербии, которые были грубо нарушены. А вы обеспечили этому международное признание и легитимность, по крайней мере, некоторые из вас. Никто так и не дал рационального ответа на этот вопрос".

Давление на Сербию с тем, чтобы она как можно скорее предприняла шаги по Косову и разорвала связи с Россией, растет. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в данных обстоятельствах никто не может оставаться нейтральным.

Эммануэль Макрон, президент Франции: "Те, кто пытается подражать неприсоединившимся странам, не занимая четкой позиции в отношении России, ошибаются и берут на себя историческую ответственность".

На прошлой неделе президент Сербии Александр Вучич отказался принять документ по Косову и Метохии, предложенный специальным посланником ЕС Мирославом Лайчаком и его французскими и немецкими советниками.