Путин подпишет "договоры" об аннексии оккупированных регионов Украины 30 сентября

Президент России Владимир Путин завтра подпишет документы, "оформляющие" аннексию четырёх украинских регионов – Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. В Кремле это называют "подписанием договоров о вступлении в состав РФ новых территорий".

На церемонию подписания, которая состоится в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в 15:00, приглашены члены нижней палаты российского парламента. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин выступит с объемным заявлением.

Страны Запада и международное сообщество осудили т.н. "референдумы", проходившие на оккупированных территориях Украины под наблюдением военных.