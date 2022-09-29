English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
This content is not available in your region
Россия

Путин подпишет "договоры" об аннексии оккупированных регионов Украины 30 сентября

Access to the comments Комментарии
 Euronews
euronews_icons_loading
Путин подпишет "договоры" об аннексии оккупированных регионов Украины 30 сентября
Авторское право  Gavriil Grigorov/Sputnik

Президент России Владимир Путин завтра подпишет документы, "оформляющие" аннексию четырёх украинских регионов – Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. В Кремле это называют "подписанием договоров о вступлении в состав РФ новых территорий". 

На церемонию подписания, которая состоится в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в 15:00, приглашены члены нижней палаты российского парламента. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин выступит с объемным заявлением.

Страны Запада и международное сообщество осудили т.н. "референдумы", проходившие на оккупированных территориях Украины под наблюдением военных. 