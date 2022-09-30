В Кремле всё готово к аннексии оккупированных регионов Украины

Накануне Владимир Путин признал независимость оккупированных Запорожской и Херсонской областей. Это необходимо для официального признания Россией своей территорией всех четырех оккупированных украинских регионов, в том числе самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Торжественное подписание договоров состоится в Кремле, а затем на Красной площади пройдет концерт.

Владимир Зеленский, президент Украины:

— Все в мире хорошо понимают, что на самом деле будет означать такая попытка аннексии. Она не будет означать того, на что надеется Кремль. [...] Но чтобы остановить это, вам придется остановить того (президента России Владимира Путина) в России, кто хочет войны больше, чем жизни, вашей жизни, граждане России.

Президент США Джо Байден еще раз подтвердил, что аннексию украинских регионов Вашингтон никогда не признает.

Соединенные Штаты никогда, никогда, никогда не признают претензии России на суверенную территорию Украины. Этот так называемый "референдум" был фикцией, причем абсолютной, результаты которого были сфабрикованы в Москве Джо Байден президент США

Сразу после оглашения результатов "референдумов" главы самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также оккупированных Херсонской и Запорожской областей прилетели в Москву.

"Всех поздравляем, русских людей по всему миру, с этим большим, великим праздником. Мы смогли. Херсонская область, Запорожская область, Донецкая народная и Луганская народная республики теперь навсегда станут Россией", — заявил из центра Москвы замглавы назначенной Кремлём администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

После подписания в Кремле, договоры должны пройти проверку в Конституционном суде, одобрение в Госдуме и принятие в Совете Федерации. Вступают в силу они после подписания президентом и публикации.